Движение останавливалось на синей ветке метро Москвы из-за человека на пути
Движение поездов временно приостановлено на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Причиной остановки стал человека на пути, информирует департамента транспорта столицы.
Движение перекрыто на синей ветке от станции «Партизанская» до «Щёлковской» в сторону МКАД. В сторону центра составы движутся с увеличенными интервалами.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по последнему сообщению Дептранса, движение на Арбатско-Покровской линии уже восстановлено. Сейчас оно постепенно вводится в график. Подробности происшествия пока не приводятся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru