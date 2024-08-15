Движение останавливалось на синей ветке метро Москвы из-за человека на пути

Движение поездов временно приостановлено на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Причиной остановки стал человека на пути, информирует департамента транспорта столицы.

Движение перекрыто на синей ветке от станции «Партизанская» до «Щёлковской» в сторону МКАД. В сторону центра составы движутся с увеличенными интервалами.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по последнему сообщению Дептранса, движение на Арбатско-Покровской линии уже восстановлено. Сейчас оно постепенно вводится в график. Подробности происшествия пока не приводятся.

