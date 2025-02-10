Движение на серой ветке метро Москвы восстановлено после сбоя из-за ЧП
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро введено в график после сбоя из-за человека на пути. Об этом информирует столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Поезда не ходили на участке от станции «Серпуховская» до «Южной» с 17 часов в течении примерно получаса. В сторону центра составы следовали с увеличенными интервалами.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительной информации, человек попал под поезд на станции «Нагорная». Подробности происшествия в дептрансе пока не привели. О состоянии пострадавшего также ничего не известно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru