Происшествия
На трассе организован объезд. Информация о пострадавших уточняется.
Два грузовика столкнулись и загорелись в Тверской области
3 июля00:30
Два грузовика столкнулись и загорелись на 358-м километре трассы М-9 «Балтия» в Западнодвинском районе Тверской области, сообщает RT.
На трассе организован объезд. Информация о пострадавших уточняется.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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