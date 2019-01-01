Происшествия

Два грузовика столкнулись и загорелись в Тверской области

3 июля00:30

Два грузовика столкнулись и загорелись на 358-м километре трассы М-9 «Балтия» в Западнодвинском районе Тверской области, сообщает RT.

На трассе организован объезд. Информация о пострадавших уточняется.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП