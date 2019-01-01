Два грузовика столкнулись и загорелись в Тверской области

Владимир Путин меняет график в связи с гибелью моряков-подводников на Северном флоте Сергею Шойгу поручено «безусловное выявление причин трагедии» ЧП, повлекшее гибель моряков, случилось на атомной глубоководной станции Причиной пожара на борту могло стать короткое замыкание