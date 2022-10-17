Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в Ейске

Два человека погибли в результате падения военного самолета на жилой девятиэтажный дом в Ейске (Краснодарский край). Об этом сообщили в МЧС.

Еще 15 человек пострадали.

Ранее источник RT в правоохранительных органах отметил, что причиной крушения мог стать отказ двигателя. Сообщалось, что горели четыре этажа многоэтажки после падения самолета. По предварительным данным, пилот катапультировался.

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ТЕГИ:Краснодарский Край
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