Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в Ейске

Два человека погибли в результате падения военного самолета на жилой девятиэтажный дом в Ейске (Краснодарский край). Об этом сообщили в МЧС.

Еще 15 человек пострадали.

Ранее источник RT в правоохранительных органах отметил, что причиной крушения мог стать отказ двигателя. Сообщалось, что горели четыре этажа многоэтажки после падения самолета. По предварительным данным, пилот катапультировался.



