Происшествия
В настоящее время выезд и въезд на территорию развлекательного центра затруднен.
ДТП с участием трех автомобилей произошло в Химках
9 июля20:21
Три иномарки столкнулись на перекрестке с круговым движением возле торгового центра «МЕГА Химки». Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», водитель одного из автомобилей решил резко перестроиться в правый ряд, чтобы проскочить на съезд в торговый центр, чем спровоцировал аварию.
В настоящее время выезд и въезд на территорию развлекательного центра затруднен.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП
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