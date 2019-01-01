ДТП с участием трех автомобилей произошло в Химках

Три иномарки столкнулись на перекрестке с круговым движением возле торгового центра «МЕГА Химки». Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», водитель одного из автомобилей решил резко перестроиться в правый ряд, чтобы проскочить на съезд в торговый центр, чем спровоцировал аварию.

В настоящее время выезд и въезд на территорию развлекательного центра затруднен.

