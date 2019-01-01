До 8 человек пострадали при пожаре на Северной ТЭЦ в Мытищах. Видео

Не менее восьми человек травмированы в результате сильного пожара на Северной теплоэлектроцентрале ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах. Такие данные РИА Новости привели в экстренных службах. Как отмечает RT, пожар бушует на площади 200 кв. м. Пламя поднимается на высоту до 50 метров.

В тушении принимают участие около сотни пожарных, сообщили АГН «Москва» в подмосковном главке МЧС. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром. Очевидцы выкладывают в сети видео пожара.