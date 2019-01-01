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До 8 человек пострадали при пожаре на Северной ТЭЦ в Мытищах. Видео
11 июля12:24
Не менее восьми человек травмированы в результате сильного пожара на Северной теплоэлектроцентрале ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах. Такие данные РИА Новости привели в экстренных службах. Как отмечает RT, пожар бушует на площади 200 кв. м. Пламя поднимается на высоту до 50 метров.
В тушении принимают участие около сотни пожарных, сообщили АГН «Москва» в подмосковном главке МЧС. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром. Очевидцы выкладывают в сети видео пожара.
Подмосковное ГУП «Мострансавто» приняло решение изменить схему движения автобусов №15 из-за пожара на ТЭЦ «Северная». Они доезжают до остановки «Ядреево» и возвращаются в Мытищи.
На улицах возле ТЭЦ образовались заторы. Пробки возникли на Волковском шоссе, улицах Мира и Осташковская. Также серьёзно затруднено движение на МКАД в районе ЧП.