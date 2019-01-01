Директор Фонда кино: Состояние шоковое
Вячеслав Тельнов рассказал в эфире НСН, как себя чувствует после нападения.
В Москве накануне вечером избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова. Он рассказал в эфире НСН, как себя чувствует.
«Самочувствие шоковое. Разбито лицо, выбиты зубы», - сказал он.
По словам собеседника НСН, он уже подал заявление в полицию, ведутся следственные мероприятия. О возможных причинах нападения пострадавший не знает.
«Понятия не имею. Даже ни одна бредовая идея не подходит. Я человек ровный, бесконфликтный, поэтому даже не очень понимаю, что это такое», - заключил Тельнов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что накануне вечером рядом с домом Тельнова в Трехпрудном переулке к нему подбежал неизвестный мужчина и несколько раз ударил. Он также снимал все происходившее на камеру, после чего скрылся.
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