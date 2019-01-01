Происшествия

Директор Фонда кино: Состояние шоковое

18 июня15:06
Георгий Гагарин

Вячеслав Тельнов рассказал в эфире НСН, как себя чувствует после нападения.

В Москве накануне вечером избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова. Он рассказал в эфире НСН, как себя чувствует.

«Самочувствие шоковое. Разбито лицо, выбиты зубы», - сказал он.

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По словам собеседника НСН, он уже подал заявление в полицию, ведутся следственные мероприятия. О возможных причинах нападения пострадавший не знает.

«Понятия не имею. Даже ни одна бредовая идея не подходит. Я человек ровный, бесконфликтный, поэтому даже не очень понимаю, что это такое», - заключил Тельнов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что накануне вечером рядом с домом Тельнова в Трехпрудном переулке к нему подбежал неизвестный мужчина и несколько раз ударил. Он также снимал все происходившее на камеру, после чего скрылся.

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ФОТО: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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