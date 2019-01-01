Выбили зубы и разбили лицо: Директор Фонда кино раскрыл подробности нападения

В Москве неизвестный избил исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова. Как отмечает ТАСС, пострадавший обратился в полицию и раскрыл подробности инцидента. 61-летний мужчина подчеркнул, что накануне вечером, рядом с его домом, в Трехпрудном переулке, к нему подбежал неизвестный мужчина и несколько раз ударил. нападавший снял все произошедшее на камеру. После мужчина поспешил скрылся, отмечает RT.

Как заявил сам Тельнов телеканалу «360», в результате инцидента он лишился нескольких зубов, кроме того злоумышленник разбил ему лицо. Также исполнительный директор Фонда кино подчеркнул, что понятия не имеет, за что его избили. Сейчас Вячеслав Тельнов находится дома. В причинах и обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

По факту нападения сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Побои».

Напомним, исполнительным директором Фонда кино Вячеслава Тельнова в ноябре 2018 года назначил премьер-министр Дмитрий Медведев.

