Дело открыто в Новосибирске после падения трех человек в кипяток в лицее

Уголовное дело о халатности, которая привела к гибели человека, возбуждено в Новосибирске по факту падения троих мужчин в кипяток в подвале местного лицея. Об этом информирует Следственный комитет России.

Трагический инцидент произошёл накануне утром, когда трое рабочих осматривали тепловой узел в подвале лицея №12. Под ними провалилась бетонная плита перекрытия и они рухнули в яму с кипятком.

Пострадали двое работников «Сибирской генерирующей компании» и штатный слесарь учебного заведения. Все трое с тяжелыми ожогами были помещены в реанимационное отделение больницы. Сегодня утром скончался слесарь теплосетевого подразделения СГК.

