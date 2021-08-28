Число жертв взрывов на складах в Казахстане возросло до 13
Число жертв взрывов боеприпасов на складах воинской части в Казахстане возросло до 13 человек. Об этом сообщили в МЧС республики.
«Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Как отметили в МЧС, на месте происшествия было обнаружено тело еще одного погибшего, его личность устанавливается.
Пожар произошел на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана вечером 26 августа. В дальнейшем месте ЧП произошло несколько взрывов. В результате происшествия пострадали 90 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура по погибшим при взрывах.
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