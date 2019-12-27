Число жертв авиакатастрофы в Казахстане выросло до 14 человек
Число погибших при аварии пассажирского самолета в Казахстане выросло до 14, 22 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, передает РИА Новости, последние данные по ситуации из мэрии Алма-Аты. Всего в результате ЧП пострадали не менее 35 человек, уточняет RT.
Самолет BEK AIR разбился при взлёте. Он неожиданно потерял высоту, на земле протаранил бетонный забор, а затем врезался в двухэтажное строение. По счастливому стечению обстоятельств, пожар после этого не вспыхнул. На месте работают спасатели, другие оперативные службы.
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