Число жертв авиакатастрофы в Казахстане выросло до 14 человек

Число погибших при аварии пассажирского самолета в Казахстане выросло до 14, 22 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, передает РИА Новости, последние данные по ситуации из мэрии Алма-Аты. Всего в результате ЧП пострадали не менее 35 человек, уточняет RT.

Самолет BEK AIR разбился при взлёте. Он неожиданно потерял высоту, на земле протаранил бетонный забор, а затем врезался в двухэтажное строение. По счастливому стечению обстоятельств, пожар после этого не вспыхнул. На месте работают спасатели, другие оперативные службы.

