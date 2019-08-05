Число пострадавших от взрывов под Ачинском вновь увеличилось. В городе паника

Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае под городом Ачинск увеличилось до восьми, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Ачинской межрайонной больницы. Трое из пострадавших оставлены на больничных койках, пятерым помощь оказана амбулаторно, уточняет RT.

Ранее первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян вылетел к месту ЧП на складе в Красноярском крае. Как отмечает «Свободная пресса», жители Ачинска самостоятельно уезжают из города, из-за этого на дороге в сторону Красноярска образовалась автомобильная пробка. В городе ощущаются панические настроения.

Всего в Ачинске проживают 105 тысяч человек. Как сообщает Ura.ru, в администрации Ачинска проходит срочное заседание, где решают вопрос о размещении эвакуированных. Сотрудники МЧС вывозят всех жителей Ачинского района в радиусе 20-и километров вокруг пожара в воинской части. Посёлок Каменка, расположенный рядом с ней, полностью оцеплен.

Между тем, эксперт-взрывотехник генерал-майор Железнодорожных войск Виктор Поплавский считает, что взрывы в воинской части можно было предотвратить. В интервью Телеканалу 360 специалист предположил, что ЧП случилось из-за недостаточной обваловки здания, где хранились боеприпасы.

