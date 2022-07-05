Число погибших при стрельбе под Чикаго выросло до семи
5 июля 202223:11
Число жертв стрельбы в пригороде Чикаго возросло до семи человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что погибли шесть человек.
Инцидент произошел в городе Хайленд-Парк во время парада, посвященного Дню независимости страны. Были ранены не менее 20 человек.
Стрелявший скрылся с места происшествия. Позднее его задержала полиция. Им оказался 21-летний американец. Мотивы его действий пока не установлены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru