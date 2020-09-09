Четыре человека погибли после столкновения баржи и катера в Сургуте

Катер и баржа столкнулись на реке Черная в Сургуте, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы города Алексея Жердева.

По данным агентства, в катере находилось 8 человек, из которых четверо погибли, еще четверо пострадали. Как сообщает РИА Новости, среди пострадавших есть ребенок.



Отмечается, что на барже пострадавших нет.