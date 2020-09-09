Четыре человека погибли после столкновения баржи и катера в Сургуте
9 сентября 202020:34
Катер и баржа столкнулись на реке Черная в Сургуте, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы города Алексея Жердева.
По данным агентства, в катере находилось 8 человек, из которых четверо погибли, еще четверо пострадали. Как сообщает РИА Новости, среди пострадавших есть ребенок.
Отмечается, что на барже пострадавших нет.
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9 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru