Бутылки по делу Навального были доставлены в ФРГ на спасательном самолете

Бутылки с водой, из которых пил до ухудшения своего состояния российский оппозиционер Алексей Навальный, доставили в Германию на немецком спасательном самолете. Об этом рассказал Яка Кизил - создатель фонда Cinema for Peace, занимавшегося транспортировкой Навального.

По словам Кизила, глава штаба Навального попросил его убедиться, что бутылки могут быть транспортированы.

Ранее соратники российского оппозиционера Алексея Навального рассказали, что яд «Новичок», которым, по их версии, был отравлен политик, немецкие врачи обнаружили на обычной пластиковой бутылке «из-под гостиничной воды» в Томске.

После известия о госпитализации Навального сотрудники Фонда борьбы с коррупцией упаковали в пакеты всё, что нашли в номере гостиницы Xander: именно из него политик отправился в аэропорт Томска. Процесс «упаковки» они сняли на видео. В кадр попала и бутылка воды: сотрудники ФБК отметили, что она была почти полная, но открытая.

