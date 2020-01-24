Более 220 человек пострадали в результате землетрясения в Турции

Власти Турции сообщили о 225 пострадавших в ходе землетрясения на востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора провинции Элязыг, на территории которого находится эпицентр природного явления.

Глава администрации поселка Гюнбалы (Элязыг) Озджан Гюндем отметил, что под завалами также могут находится люди, поэтому число пострадавших может увеличиться.

Ранее в МВД Турции заявили о четырех погибших.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции. Ближайший населенный пункт находится в 10 км от эпицентра.

