Бойца ММА Максим Новоселов арестовали за изнасилование

Боец смешанных единоборств Максим Новоселов арестован по обвинению в избиении и изнасиловании 18-летней девушки в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Новоселов заключен под стражу до 27 мая. Такое решение принял Тушинский районный суд.

Согласно следователям, 49-летний Новоселов 27 марта в районе Митино избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, с которой познакомился днем ранее.

Новоселов является чемпионом Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам 2007 года. Он также был ранее судим по обвинению в убийстве и за содействие наркобизнесу.

