Бойца ММА Максим Новоселов арестовали за изнасилование
Боец смешанных единоборств Максим Новоселов арестован по обвинению в избиении и изнасиловании 18-летней девушки в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Новоселов заключен под стражу до 27 мая. Такое решение принял Тушинский районный суд.
Согласно следователям, 49-летний Новоселов 27 марта в районе Митино избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, с которой познакомился днем ранее.
Новоселов является чемпионом Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам 2007 года. Он также был ранее судим по обвинению в убийстве и за содействие наркобизнесу.
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