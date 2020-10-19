Хлопковый завод загорелся в Азербайджане после обстрела
Крупный пожар разгорелся на хлопкоочистительном заводе в Азербайджане после обстрела вооружёнными силами Армении, передаёт агентство РИА Новости.
По данным агентства, на заводе в селе Азад-Гарагоюнлу Тертерского района Азербайджана сгорели несколько крупных ангаров. Пожарные расчёты борются с огнём, сильное задымление распространяется по селу.
По информации агентства, на территории слышны звуки обстрела, также артобстрел продолжается в городе Тертер. Журналистов попросили покинуть район из-за угрозы для жизни.
Генпрокуратура Азербайджана подтвердила факт пожара на заводе в Тертерском районе. Сотрудники ведомства ведут следствие и выясняют данные о погибших и раненых. По данным Генпрокуратуры, ВС Армении вели обстрелы тяжёлой артиллерией и ракетами.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Государства обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве главы МИД Армении и Азербайджана приняли решение о перемирии с 10 октября, однако боестолкновения в зоне конфликта продолжаются.
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