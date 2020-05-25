Автомобильный стеклоподъемник убил ребенка в Башкирии

В Башкирии шестилетний ребенок погиб, играя в салоне автомобиля своего отца.



Как сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по республике, трагедия произошла 23 мая в одном из сел Дуванского района. Ребенок вместе с младшей сестрой играл на улице возле дома бабушки и в какой-то момент залез в салон машины.



Затем мальчик просунул голову в окно со стороны переднего пассажирского сиденья, в этот момент сработал стеклоподъемник. В результате шея ребенка оказалась зажата, от полученных травам мальчик погиб.



По факту смерти дошкольника СКР начал доследственную проверку.

