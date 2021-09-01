Американский военный вертолет упал в море у берегов Калифорнии

Вертолет Военно-морских сил США потерпел крушение во время выполнения полета у побережья штата Калифорния. Об этом сообщает 3-й флот ВМС США.

Как отмечается в заявлении военных, вертолет MH-60S совершал штатный вылет с борта атомного авианосца «Авраам Линкольн». Воздушное судно упало в море примерно в 110 км от Сан-Диего.

Причина инцидента не уточняется, пишет Газета.ру.

ВМС и служба Береговой охраны США проводят поисково-спасательную операцию, отмечает РЕН ТВ.

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Фото: twitter.com/CENTCOM
ТЕГИ:КрушениеВертолетСША
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