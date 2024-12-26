Аэропорты Москвы и Калуги открылись после снятия временных ограничений
Росавиация объявила о снятии ограничений на функционирование аэропорта Калуги имени К. Э. Циолковского. Прием и отправление рейсов возобновлены в полном объёме.
Аэропорт Калуги был закрыт в 16:08 одновременно с воздушными гаванями московского авиаузла в целях обеспечения безопасности. Был введен план «Ковёр» из-за угрозы атаки дронов.
Московские аэропорты возобновили работу раньше калужского. Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже после отмены ограничений в подмосковном аэропорту Жуковский была проведена эвакуация из-за того, что один из пассажиров активировал пожарную тревогу. Через 10 минут всех людей вернули обратно, которым пришлось проходить повторный контроль при входе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru