24 и 25 мая объявлены днями траура в память о погибших в Старобельске
В ЛНР объявлен двухдневный траур из-за гибели людей при ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске, заявил в «Макс» глава республики Леонид Пасечник.
По его словам, это сделано «в память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа педуниверситета». Политик подтвердил информацию о завершении поисковых работ, выразив соболезнования семьям, понесшим утрату.
Глава ЛНР также отметил труд спасателей, медиков и волонтеров, работавших на месте удара. Молодежь региона в память о погибших начала в соцсетях акцию «Они просто учились».
Атака произошла в ночь на 22 мая при помощи БПЛА. В этот момент там находились 86 детей от 14 до 18 лет.
Количество погибших в колледже в Старобельске увеличилось до 21, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
