24 и 25 мая объявлены днями траура в память о погибших в Старобельске

По его словам, это сделано «в память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа педуниверситета». Политик подтвердил информацию о завершении поисковых работ, выразив соболезнования семьям, понесшим утрату.

Глава ЛНР также отметил труд спасателей, медиков и волонтеров, работавших на месте удара. Молодежь региона в память о погибших начала в соцсетях акцию «Они просто учились».

Атака произошла в ночь на 22 мая при помощи БПЛА. В этот момент там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

Количество погибших в колледже в Старобельске увеличилось до 21, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

