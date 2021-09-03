Walmart увеличит минимальную зарплату сотрудников до $12 в час

Walmart Inc. увеличит минимальную зарплату сотрудников до 12 долларов США в час, сообщает The Wall Street Journal. Эта американская компания управляет самой большой в мире сетью оптовой и розничной торговли, она также - крупнейший в США ритейлер по объему выручки.

Последние три года минимальная зарплата в Walmart составляла $11 в час.П овышение зарплаты коснется более трети из 1,6 миллиона сотрудников компании в США. После этого средняя минимальная зарплата сотрудников Walmart вырастет до 16,4 доллара в час.

В сетях Target Corp. и Amazon.com минимальная зарплата составляет сейчас $15 в час.

