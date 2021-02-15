ВТО впервые возглавила женщина и африканка

Женщина впервые возглавила Всемирную торговую организацию. Как информирует официальный сайт ВТО, генеральным директором назначена Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии.

Таким образом, она также станет первой представительницей африканского к континента на этой должности. Её кандидатура одобрена на внеочередном заседании генерального совета организации.

Пост главы ВТО оставался вакантным с конца августа прошлого года после ухода раньше срока прежнего главы организации Роберту Азеведу. Представительница Нигерии окончила экономический факультет Гарвардского университета, получила докторскую степень в области региональной экономики и развития в Массачусетском технологическом институте. Имеет почетные ученые степени 15 вузов мира.

Назначение Оконджо-Ивеала было заблокировано, несмотря на согласование, из-за позиции тогдашней администрации США, которая поддерживала кандидата от Южной Кореи Ю Мён Хи. Для утверждения гендиректора необходим консенсус в Генсовете, а не простое большинство голосов.

Администрация нового главы Белого дома Джо Байдена поддержала кандидатуру нигерийки. Основная роль гендиректора - консультативная и управленческая. Ключевые решения в ВТО принимают члены организации - либо на конференции министров, либо через Генеральный совет.

Как уточняет Газета.ру, Оконджо-Ивеала будет занимать пост главы ВТО до 31 августа 2025 года.

