ВТО впервые возглавила женщина и африканка
Женщина впервые возглавила Всемирную торговую организацию. Как информирует официальный сайт ВТО, генеральным директором назначена Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии.
Таким образом, она также станет первой представительницей африканского к континента на этой должности. Её кандидатура одобрена на внеочередном заседании генерального совета организации.
Пост главы ВТО оставался вакантным с конца августа прошлого года после ухода раньше срока прежнего главы организации Роберту Азеведу. Представительница Нигерии окончила экономический факультет Гарвардского университета, получила докторскую степень в области региональной экономики и развития в Массачусетском технологическом институте. Имеет почетные ученые степени 15 вузов мира.
Назначение Оконджо-Ивеала было заблокировано, несмотря на согласование, из-за позиции тогдашней администрации США, которая поддерживала кандидата от Южной Кореи Ю Мён Хи. Для утверждения гендиректора необходим консенсус в Генсовете, а не простое большинство голосов.
Администрация нового главы Белого дома Джо Байдена поддержала кандидатуру нигерийки. Основная роль гендиректора - консультативная и управленческая. Ключевые решения в ВТО принимают члены организации - либо на конференции министров, либо через Генеральный совет.
Как уточняет Газета.ру, Оконджо-Ивеала будет занимать пост главы ВТО до 31 августа 2025 года.
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