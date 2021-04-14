ВОЗ заявила о резком росте числа диабетиков в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последние 40 лет число жителей планеты, страдающих диабетом, выросло в четыре раза, сообщает РИА Новости.

По его словам, большая часть пациентов, которые находятся в тяжёлом состоянии после заражения коронавирусом, страдают диабетом - единственным серьёзным неинфекционным заболеванием, при котором риск преждевременной смерти возрастает.

«Необходимость принятия срочных мер по борьбе с диабетом очевидна как никогда», - подчеркнул Гебрейесус.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь необходимо людям старше 65 лет, лицам с эндокринными заболеваниями, сообщает RT. Он добавил, что также следует сделать прививку гражданам с диагнозом «сахарный диабет» и онколобольным.

