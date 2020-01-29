ВОЗ снова созывает чрезвычайный комитет из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить созыв чрезвычайного комитета в связи с угрозой разрастания эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом из Китая. Заседание пройдёт уже в третий раз за неделю в Женеве. Оно назначено на завтра, сообщает Reuters.

Комитету предстоит проанализировать, насколько опасен вирус в планетарном масштабе. Независимые эксперты в составе специальной группы должны сформулировать соответствующие рекомендации для главы ВОЗ. Они также проанализируют возможные меры для купирования вспышки заболевания.

Чрезвычайный комитет на прошлой неделе уже два раза отказывался объявлять глобальную чрезвычайную ситуацию из-за вируса.

