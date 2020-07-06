Верховный суд США разрешил штатам применять санкции к выборщикам
Верховный суд США штаты могут применять наказания для членов коллегии выборщиков, которые нарушают правило голосовать за победителя штата на президентских выборах. Об этом сообщает CNN.
По данным издания, судья Елена Каган заявила, что текст Конституции и история страны предоставляют возможность того, чтобы штаты обеспечивали поддержку выбор избирателей штата.
Отметим, в США на президентских выборах голосовать могут только выборщики от партии, представитель которой стал победителем на всенародном голосовании в штате. Как пишет CNN, в 2016 году 10 из 538 выборщиков стали мошенниками, пытаясь проголосовать за кого-то, а не за их объявленного кандидата. В целом, в 32 штатах и округе Колумбия существуют законы, призванные препятствовать выборщикам.
Напомним, по итогам голосования выборщиков в 2016 году победил нынешний президент США Дональд Трамп. В то время как по итогам всенародного голосования выиграла демократ Хилари Клинтон.
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