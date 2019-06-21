ВЭБ будет добиваться от Киева возмещения убытков через суд Стокгольма
Российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине. Она намерена возместить убытки, причиненные дочке ВЭБа — Проминвестбанку, в отношении которого Киев в 2017 году ввел санкции, пишут «Известия».
В иске отмечается, что в 2008 году корпорация вложила в развитие финансовой организации более 2,7 млрд долларов. В сентябре 2018 года киевский суд арестовал акции украинского отделения Проминвестбанка.
В ВЭБе считают, что Киев нарушил соглашение о взаимной защите инвестиций, которое было подписано странами в 1998 году, сообщает РИА ФАН.
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