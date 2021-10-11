В Турции зафиксирован рекорд по числу заражений COVID с апреля

Минздрав Турции зафиксировал рекорд по суточному числу заражений коронавирусом с апреля текщего года. Как передает РИА Новости, за минувшие сутки инфекцию выявили у 30 563 человек.

Отмечается, что показатель является максимальным с 30 апреля. По данным турецкого ведомства здравоохранения, за сутки от последствий заражения инфекцией умерли 188 человек.

С начала пандемии максимальное число заражений коронавирусом в Турции было зарегистрировано 16 апреля, тогда число заражений составило 63 тысячи. После снижения до 5-7 тысяч в сутки к середине июля суточный прирост вновь начал увеличиваться.

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ТЕГИ:КоронавирусТурция
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