В Турции патриарха Варфоломея обвинили в содействии заговорщикам
Турецкие проправительственные средства массовой информации обвинили Вселенского патриарха Варфоломея в поддержке провалившейся попытки государственного переворота четыре года назад. Ему также вменяется близкая связь с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающем в США.
Именно Гюлена Анкара считает организатором путча 2016 года. Кроме того, турецкие власти считают его с соратниками «террористами», которые сотрудничают с американской разведкой.
Как отмечает «Свободная пресса», на Фанаре (район Стамбула, в котором расположена резиденция вселенского предстоятеля), отрицают все обвинения и подозрения. Именно патриарх Варфоломей во время предвыборной кампании на Украине предоставил республике так называемый томос об автокефалии. Тем самым он углубил церковные расколы в «незалежной» и поставил на ту же грань весь православный мир.
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