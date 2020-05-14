В Турции патриарха Варфоломея обвинили в содействии заговорщикам

Турецкие проправительственные средства массовой информации обвинили Вселенского патриарха Варфоломея в поддержке провалившейся попытки государственного переворота четыре года назад. Ему также вменяется близкая связь с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающем в США.

Именно Гюлена Анкара считает организатором путча 2016 года. Кроме того, турецкие власти считают его с соратниками «террористами», которые сотрудничают с американской разведкой.

Как отмечает «Свободная пресса», на Фанаре (район Стамбула, в котором расположена резиденция вселенского предстоятеля), отрицают все обвинения и подозрения. Именно патриарх Варфоломей во время предвыборной кампании на Украине предоставил республике так называемый томос об автокефалии. Тем самым он углубил церковные расколы в «незалежной» и поставил на ту же грань весь православный мир.

