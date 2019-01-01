В США готовятся вновь отправиться к Луне

В Соединённых Штатах Америки закончена подготовка к полёту пилотируемого космического аппарата Orion в рамках беспилотной лунной миссии Artemis 1. Об этом объявили Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и корпорация Lockheed Martin, передает ТАСС. Сообщение они приурочили к отмечаемому полувековому юбилею с момента полёта экипажа «Аполлона-11» к естественному спутнику Земли.

На первом этапе запланирована отправка капсулы Orion в беспилотном режиме в космос с целью проверки системы запуска и связанных систем поддержки. Запуск намечен на начало будущего года. Капсула должна пролететь рядом с Луной. Первый запуск капсулы Orion с людьми должен быть выполнен в 2022 году в рамках миссии Artemis 2.

Космический корабль Orion оснащён 12 двигателями и системой автоматической стыковки, запасов продовольствия и кислорода на его борту достаточно для поддержания систем жизнеобеспечения на протяжении 21 дня. Этот же аппарат будет использоваться при полётах на астероиды и Марс.

