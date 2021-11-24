В Словакии вводится режим ЧС на 90 дней в связи с коронавирусом
Режим чрезвычайной ситуации вводится в Словакии на фоне роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил премьер страны Эдуард Хегер, режим ЧС начнется в полночь 25 ноября. Он отметил, что через 10 дней могут быть ослаблены некоторые ограничения, но послабления будут касаться только вакцинированных и переболевших.
В Словакии с 25 ноября также вводится локдаун на две недели. В ходе этого периода будет ограничено время и причины выхода из дома, закрыты ряд магазинов, места общественного питания будут работать только на вынос.
По данным Минздрава страны, за последнюю неделю выявлено рекордное число заражений с начала пандемии - более 10 тысяч. В республике с населением 5 млн человек вакцинировано около 50% жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru