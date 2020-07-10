В Нью-Йорке напротив небоскреба Трампа появилась надпись Black lives matter
В Нью-Йорке напротив небоскреба Trump Tower на проезжей части появилась большая надпись Black lives matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), написанная желтой краской. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в написании букв приняли участие нью-йоркский мэр Билл де Блазио и его супруга.
В ходе акции де Блазио выступил перед собравшимися, отметив, что таким образом граждане показывают, что имеет значение. По его словам, Трамп не одобрил эту идею, сказав, что это опорочит роскошь Пятой авеню. Де Блазио же заявил, что таким образом Пятая авеню освободилась.
По словам де Блазио, надпись является самой патриотичной и американской, потому что "нет Америки без чернокожей Америки".
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