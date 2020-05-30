В Миннеаполисе введен комендантский час
Власти Миннеаполиса ввели комендантский час из-за массовых протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ мэра американского города Джейкоба Фрея.
Отмечается, что комендантский час предусмотрен с 20:00 до 6.00 утра. В силу указ вступает 29 мая в 20.00 (04:00 мск субботы). Режим будет действовать в ближайшие выходные.
В указанные часы людям запрещается выходить на улицы. За нарушение указа вводится штраф от тысячи долларов, кроме того, предусматривается арест на срок от 90 дней.
Массовые протесты в США начались на следующий день после смерти Флойда. Темнокожий мужчина умер после задержания его полицейским, который несколько минут давил на его шею коленом. Флойд умер после госпитализации.
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