В МИД назвали обвинения в адрес России по делу МН17 голословными

В МИД РФ заявили о голословности обвинений со стороны Совместной следственной группы (ССГ) о причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Boeing 777. При эиом, как пишет РИА Новости, во внешнеполитическом ведомстве пообещали оказывать содействие следствию для того, чтобы была установлена истина.

Также в Министерстве иностранных дел отметили, что заявления ССГ "не могут вызвать ничего, кроме сожаления", подчеркнув, что и на этот раз международной общественности не предъявлено никаких конкретных доказательств причастности Москвы к катастрофе.