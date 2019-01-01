В мире

В МИД назвали обвинения в адрес России по делу МН17 голословными

19 июня18:16

В МИД РФ заявили о голословности обвинений со стороны Совместной следственной группы (ССГ) о причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Boeing 777. При эиом, как пишет РИА Новости, во внешнеполитическом ведомстве пообещали оказывать содействие следствию для того, чтобы была установлена истина.

Также в Министерстве иностранных дел отметили, что заявления ССГ "не могут вызвать ничего, кроме сожаления", подчеркнув, что и на этот раз международной общественности не предъявлено никаких конкретных доказательств причастности Москвы к катастрофе.

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Как напоминает НСН, сегодня, 19 июня, ССГ назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17, который был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года, в результате чего погибли все 298 человек, находившиеся на борту лайнера авиакомпании Malaysia Airlines – это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, отмечает телеканал «360».

Кстати, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН опроверг данные о причастности россиян и гражданина Украины к крушению пассажирского «Боинга» пять лет назад.

«Мои комментарии не меняются! Ополчение “Боинг” не сбивало. Больше ничего не комментирую», - заявил он.

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ТЕГИ:Малайзийский Боинг