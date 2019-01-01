В Мексике разбился самолет

Легкий самолет «Cessna» разбился в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики. Два человека в результате катастрофы погибли два человека, передает ТАСС.

По предварительной информации, к трагедии привела неисправность, возникшая во время полета.

Прокуратура приступила к расследованию обстоятельств происшествия.

