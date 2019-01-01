В Мексике разбился самолет
Легкий самолет «Cessna» разбился в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики. Два человека в результате катастрофы погибли два человека, передает ТАСС.
По предварительной информации, к трагедии привела неисправность, возникшая во время полета.
Прокуратура приступила к расследованию обстоятельств происшествия.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»