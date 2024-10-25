В Ливане во время израильского удара погибли три журналиста
Три человека погибли в результате удара ВВС Израиля по дому, в котором проживали сотрудники СМИ, на юге Ливана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ливанский полевой источник.
Ранее израильские военные атаковали дом в поселении Хасбайя, где находились съемочные группы ливанских и арабских телеканалов.
«В результате... погиб оператор телеканала "Аль-Манар" (Висам Касем), оператор и инженер телеканала "Аль-Маядин (Мохамад Рида и Гассана Наджара)», — сообщил источник.
Кроме того, среди журналистов есть раненые, им оказывают помощь. В здании, подвергшемся удару, также находились сотрудники каналов «Аль-Джадид» и «Аль-Джазира».
Ранее в результате израильского обстрела в секторе Газа пострадал оператор «Аль-Джазиры», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru