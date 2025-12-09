В Китае экс-главу инвесткомпании казнили за взятки на $156 млн

Бывшего генерального директора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя казнили в Китае за получение взяток на сумму около $156 млн. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Следствие установило, что в 2014-2018 годах фигурант злоупотреблял служебным положением и помогал другим лицам в приобретении проектов и получении корпоративного финансирования взамен на деньги и материальные ценности. Бай Тяньхуэй незаконно получил взятки на 1,108 млрд юаней (почти $156 млн). В 2024 году фигуранта приговорили к смертной казни за коррупцию, лишили политических прав и конфисковали имущество.

С одобрения Верховного народного суда 9 декабря Второй народный суд средней ступени в городе Тяньцзинь привел смертный приговор в исполнение.

Ранее бывшего замсекретаря партийной группы руководства автономного района КНР Внутренняя Монголия Ван Бо приговорили к смертной казни за взятки на $62,9 млн, пишет Ura.ru.

