В ЕС не согласились с данными о «стремлении» РФ захватить Украину – Боррель
Евросоюз считает, что Москва не стремится захватить Украину, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, российские власти лишь оказывают на Киев давление ради пересмотра архитектуры безопасности в Европе.
«Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — отметил политик.
Конфликт вокруг Украины заставляет европейских политиков выбирать свою «сторону». Канцлер Германии Олаф Шольц не остался в стороне и заявил, что Россия получила «сигнал» о том, что ее ждет в случае нападения на Украину.
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