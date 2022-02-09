В ЕС не согласились с данными о «стремлении» РФ захватить Украину – Боррель

Евросоюз считает, что Москва не стремится захватить Украину, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель назвал обстановку в Европе самой сложной со времен холодной войны

По его словам, российские власти лишь оказывают на Киев давление ради пересмотра архитектуры безопасности в Европе.

«Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — отметил политик.

Конфликт вокруг Украины заставляет европейских политиков выбирать свою «сторону». Канцлер Германии Олаф Шольц не остался в стороне и заявил, что Россия получила «сигнал» о том, что ее ждет в случае нападения на Украину.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры