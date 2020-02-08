В Бельгии политик испечет блины из присланного письмом порошка

Бельгийский оппозиционный лидер Барт Де Вейвер пообещал испечь блины из белого порошка, который был прислан ему в конверте и оказался мукой.

Бургомистр Антверпена и глава националистической партии «Новый фламандский альянс» (N-VA) опубликовал в Сети собственное фото, на котором он позирует с прозрачной кружкой, куда насыпана мука.

«Спасибо нашему таинственному Санта-Клаусу за пакетик муки. Поздновато, конечно, но блинчики все равно будут вкусными», - цитирует Барта Де Вейвера РИА Новости.

Сообщается, что после сигнала политика о присланном конверте с белым порошком, дом бургомистра оцепила полиция и изъяла вещество для анализа. Выяснилось, что в конверте содержалась мука. Полиция заявила, что твердо намерена найти «отравителя».

Ранее НСН сообщала, что в правительство Чехии доставили конверт с белым порошком. После исследований установлено, что он не представлял опасности. Письмо, присланное от имени группировки «Исламское государство» (*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), посчитали результатом работы городского сумасшедшего.

