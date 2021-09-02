В Афганистане вновь заработало новостное радио
На средневолновой частоте центральной радиостанции Кабула вновь начало работать "Национальное афганское радио". Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные радиолюбительского мониторинга.
По имеющимся данным, радио пришло на смену радио "Голос шариата", используемое запрещенным в РФ движением "Талибан". Вместо новостных и развлекательных программ в эфире звучали религиозные исламские песнопения.
Отмечается, что в настоящий момент в эфир вернулась новостная повестка. Название "Голос шариата" боевики применяли для обозначения своей радиостанции в период 1996-2001 гг., когда они в предыдущий раз захватили значительную часть территории Афганистана.
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