Украинцы высмеяли торжественное открытие киевского туалета

В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве торжественно открыли женский туалет, сообщает РИА Новости.

Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню. Видео открытия уборной появилось в Сети и вызвало возмущение пользователей.

«Владимир Александрович, вам не кажется, что ваш легкий маразм становится заразительным?», - обратился экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментариях к видео к президенту Владимиру Зеленскому.

Торжественную церемонию резко раскритиковал и уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. «Чрезвычайно поражен такими «праздничными» событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемуся административным ленточно-перерезательным пафосом с лиричными выкрутасами, в Украине должен быть положен конец», - написал он на своей странице в Facebook.

Тем временем, обеспеченность общественными туалетами в Московской области сейчас составляет всего 15-20% от необходимого количества – и это если учитывать нормы 1972 и 1988 годов, заявил эксперт сайта «Туалет.ру» Владимир Приоров.

По его словам, ситуация не критическая, но плохая.

