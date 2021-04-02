Украина не стала запрещать импорт бумаги из России

Кабмин Украины исключил из перечня запрещенных к импорту из России товаров газетную бумагу. Об этом сообщает Интерфакс.

Правительство Украины ранее приняло постановление, согласно которому запрещен импорт пшеницы, подсолнечного масла, и всех видов бумаги российского производства. Кроме того, Украина не станет закупать упаковочные материалы, тележки, бурильные установки и мн.др.

Во втором полугодии прошлого года, по данным агентства, объем импорта составил 15,26 тысяч тонн общей суммой 6,23 млн долларов.

