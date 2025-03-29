У аэропорта в Вашингтоне авиалайнер едва не столкнулся с истребителем

Пассажирский самолет чуть не столкнулся с самолетом ВВС у национального аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает CBS, ссылаясь на данные Федерального управления гражданской авиации.

Телеканал отмечает, что инцидент произошел в пятницу. Самолет Airbus A319 вылетел из Вашингтона в Миннеаполис, в этом же районе находились четыре реактивных самолета Нортроп T-38 «Тэлон» американских ВВС США.

Рейс получил предупреждение о еще одном самолете поблизости. Диспетчеры дали корректирующие инструкции обоим воздушным судам, они смогли продолжить маршруты без происшествий.

В январе у аэропорта Рональда Рейгана пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». На борту вертолета находились три человека, в лайнере летели 60 пассажиров и четыре члена экипажа, все они погибли.

