У аэропорта в Вашингтоне авиалайнер едва не столкнулся с истребителем
Пассажирский самолет чуть не столкнулся с самолетом ВВС у национального аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает CBS, ссылаясь на данные Федерального управления гражданской авиации.
Телеканал отмечает, что инцидент произошел в пятницу. Самолет Airbus A319 вылетел из Вашингтона в Миннеаполис, в этом же районе находились четыре реактивных самолета Нортроп T-38 «Тэлон» американских ВВС США.
Рейс получил предупреждение о еще одном самолете поблизости. Диспетчеры дали корректирующие инструкции обоим воздушным судам, они смогли продолжить маршруты без происшествий.
В январе у аэропорта Рональда Рейгана пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». На борту вертолета находились три человека, в лайнере летели 60 пассажиров и четыре члена экипажа, все они погибли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У аэропорта в Вашингтоне авиалайнер едва не столкнулся с истребителем
- СМИ сообщили о 1002 погибших при землетрясении в Мьянме
- ВКС получили первую в 2025 году партию истребителей Су-35С
- Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника
- СМИ: Власти заморозили виллу основателя «Русагро» в Ницце в 2022 году
- В России проиндексируют с 1 апреля размеры выплат пострадавшим в ЧС
- СМИ: При землетрясении в Мьянме погибли 694 человека
- Сийярто заявил, что диалог РФ и США дает надежду на прочный мир
- В FIS заявили, что решение о возвращении россиян на турниры еще не принято
- В Таиланде зафиксировали 77 афтершоков после землетрясения в Мьянме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru