ЦИК: За евроинтеграцию Молдавии проголосовали 49,86% граждан

Голоса избирателей на референдуме о членстве Молдавии в Евросоюзе разделились почти поровну. Об этом сообщил Центризбирком республики.

Голосование состоялось накануне, ЦИК признал его состоявшимся, так как явка превысила 42%, пишет 360.ru. В рамках референдума граждане республики отвечали на вопрос, поддерживают ли они изменение конституции с целью вступления страны в ЕС.

Отмечается, что эксперты подсчитали уже 97,9% протоколов. За евроинтеграцию Молдавии проголосовали 49,86%, против выступили 50,14%. Разница составляет лишь несколько сотен голосов.

ЦИК обработал все протоколы в Приднестровье и Гагаузии, здесь большинство избирателей проголосовали против изменения конституции для вступления в ЕС (более 60% и 90% соответственно).

Кроме того, в Молдавии прошли выборы президента. Действующая глава республики Майя Санду лидирует по итогам обработки 97,79% бюллетеней, политик получила 41,82% голосов. Второе место занимает кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 26,32%. В стране пройдет второй тур голосования, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

