ЦИК Киргизии порекомендовал парламенту снизить избирательный порог

Центризбирком Киргизии предложил парламенту снизить избирательный порог перед повторными выборами в законодательный орган, пишет ТАСС со ссылкой на члена ЦИК Гульнару Джурабаеву.

Члены ЦИК единогласно поддержали инициативу о снижении 7% избирательного порога. Джурабаева уточнила, что с предложением выступила председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова. Порог предложили снизить для того, чтобы не оставалось большого количества представленных в парламенте групп.

Согласно ранее аннулированным итогам парламентских выборов, из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось только четырем. Предыдущее снижение порога прошло в июле, когда действующий президент Сооронбай Жээнбеков позволил снизить значение с 9 до 7%, подписав закон о выборах президента и депутатах парламента.

