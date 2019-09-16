Цены на нефть взлетели после атаки на Саудовскую Аравию

Мировые цены на нефть на открытии бирж в понедельник взлетели в среднем на 13% на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии после атаки беспилотных аппаратов. Как сообщает RT, октябрьские контракты на нефть марки WTI поднялись на 9%, составив $59,77 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent достигли отметки $66,30 за баррель.

При этом, как отмечает РИА ФАН, максимальный рост цен на открытии торгов достигал 19%. Так, ноябрьские контракты Brent достигали временами 71,62 доллара за баррель.

В минувшую субботу нефтяные предприятия Саудовской Аравии были атакованы с воздуха дронами. Ответственность за вылазку взяли на себя представители йеменского мятежного движения хуситов.

