Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Осаке
Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином во время саммита G20 в июне в Осаке, передает «Интерфакс».
Ранее Дмитрий Песков заявил, что США не обращались к российской стороне с предложением о встрече Путина и Трампа на саммите «двадцатки» в Японии.
«Большая двадцатка»— клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности, G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира.
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