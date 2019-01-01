Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Осаке

Дональд Трамп заявил о намерении провести встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином во время саммита G20 в июне в Осаке, передает «Интерфакс».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что США не обращались к российской стороне с предложением о встрече Путина и Трампа на саммите «двадцатки» в Японии.

«Большая двадцатка»— клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности, G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира.