В мире

Трамп заработал в 2018 году почти 480 миллионов долларов

16 мая22:55

Дональд Трамп заработал в минувшем году более 479 миллионов долларов. При этом, зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год.

Американский лидер ранее заявлял, что его состояние превышает $10 млрд, передает ТАСС.

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