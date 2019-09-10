Трамп отправил Болтона в отставку

10 сентября19:06

Дональд Трамп заявил, что уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона. Как пишет РИА Новости, об этом глава Белого дома сообщил в своём Twitter.

Президент США написал, что сообщил Болтону, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Кроме того, Трамп отметил, что категорически не согласен со многими из его предложений, поэтому и попросил советника по нацбезопасности в отставку, подчёркивает РИА ФАН.

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Отмечается, что глава Белого дома выразил Болтону благодарность за его работу. Также Трамп заявил, что назовёт имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

Напомним, Джон Болтон сделал карьеру в Госдепе и Минюсте при Рональде Рейгане и Джордже Буше — старшем. При Джордже Буше — младшем он стал заместителем госсекретаря. Нынешний президент США Дональд Трамп назначил Болтона на пост советника по нацбезопасности в марте текущего года. Глава Белого дома неоднократно заявлял, что политик имеет жесткие взгляды, но ему удается сдерживать его.

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