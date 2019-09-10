Трамп отправил Болтона в отставку
Дональд Трамп заявил, что уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона. Как пишет РИА Новости, об этом глава Белого дома сообщил в своём Twitter.
Президент США написал, что сообщил Болтону, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Кроме того, Трамп отметил, что категорически не согласен со многими из его предложений, поэтому и попросил советника по нацбезопасности в отставку, подчёркивает РИА ФАН.
Отмечается, что глава Белого дома выразил Болтону благодарность за его работу. Также Трамп заявил, что назовёт имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.
Напомним, Джон Болтон сделал карьеру в Госдепе и Минюсте при Рональде Рейгане и Джордже Буше — старшем. При Джордже Буше — младшем он стал заместителем госсекретаря. Нынешний президент США Дональд Трамп назначил Болтона на пост советника по нацбезопасности в марте текущего года. Глава Белого дома неоднократно заявлял, что политик имеет жесткие взгляды, но ему удается сдерживать его.
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