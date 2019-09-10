Трамп отправил Болтона в отставку

Дональд Трамп заявил, что уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона. Как пишет РИА Новости, об этом глава Белого дома сообщил в своём Twitter.

Президент США написал, что сообщил Болтону, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Кроме того, Трамп отметил, что категорически не согласен со многими из его предложений, поэтому и попросил советника по нацбезопасности в отставку, подчёркивает РИА ФАН.